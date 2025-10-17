atv Müge Anlı canlı izle! 17 Ekim 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

40 yaşındaki Sevda Özkan nerede? Özlem, bir senedir haber alamadıkları annesi Sevda Özkan'ı aramak için Müge Anlı'nın programına katıldı.

39 yaşındaki Aslı Akgün, 1,5 milyon dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Yayına bağlanan eski sevgili, hakkındaki dolandırılma iddialarını reddederek açılan davadan beraat ettiğini belirtti.

İstanbul Ümraniye'de 5 Ekim'de kaybettiği 2 yaşındaki köpeğini arayan Kübra Hanım, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ekibi sokak sokak Sirius'u aradı.

22 yaşında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Sefa Soyalp'in akıbeti Müge Anlı'da araştırılıyor.

Kayıp gencin çocukluk arkadaşı: "Sefa'nın anne ve kızıyla olan iletişimi de şüphe uyandırdı!" açıklamasında bulundu.