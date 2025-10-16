Aşk ve Gözyaşı’nda Meyra’nın hastalığı ilerler!

Kaynak: ATV

Tam o sırada gelen Selim gördükleri karşısında öfkesine yenilir ve Ercan'ı döver. Meyra ise ne olduğunu anlamaz; yaşananları hatırlamaz bile. Bu olaydan sonra Selim'in kalbinde hem koruma içgüdüsü hem büyük bir suçluluk vardır.