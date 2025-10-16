16 Ekim 2025, Perşembe
Aşk ve Gözyaşı'nda Meyra'nın hastalığı ilerler!

Aşk ve Gözyaşı'nda Meyra’nın hastalığı ilerler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 14:18
Aşk ve Gözyaşı’nda Meyra’nın hastalığı ilerler!

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği yapım; duygusal derinliği ve görsel anlatımıyla izleyicilerine sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi sunacak.

atv'nin yeni dizisi Aşk ve Gözyaşı, heyecan dolu bölümüyle yarın akşam atv'de...

Kaynak: ATV

5.Bölüm Özeti:

Meyra'nın hastalığı ilerlerken zihni karışır; gerçek ile hayali ayırt edemez hale gelir. Onu gizlice seven Ercan, bu durumdan faydalanmaya kalkar. Meyra, Ercan'ı bir an için Selim sanarak ona yakınlaşır.

Kaynak: ATV

Tam o sırada gelen Selim gördükleri karşısında öfkesine yenilir ve Ercan'ı döver. Meyra ise ne olduğunu anlamaz; yaşananları hatırlamaz bile. Bu olaydan sonra Selim'in kalbinde hem koruma içgüdüsü hem büyük bir suçluluk vardır.

Kaynak: ATV

Meyra ondan uzak durmaya çalışsa da her krizinde yanında yine Selim vardır. Aralarındaki eski sevgi, acı ve pişmanlıkla yeniden yüzeye çıkar. Ercan'ın entrikaları sürerken, Meyra hem hastalığı hem de kalbinde kalan Selim sevgisiyle savaşır.

Kaynak: ATV

Üçlü arasındaki bu gerilimli denge, bir öpücükle başlayan yanlış anlamanın giderek büyüyüp herkesin kaderini değiştireceği bir dönüm noktasına dönüşür.

