Müge Anlı atv canlı yayın! 9 Ekim 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni bölüm izle

ENGELLİ KAYIP KADINI MÜGE ANLI BULDU

atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınla izleyiciyle buluşuyor. Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, yüzde yetmiş engeli olan Rabia'yı dakikalar içinde buldu.

İstanbul Ümraniye'deki evinden sırra kadem basan 33 yaşındaki Rabia Körismail'i aramak için ailesi, Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Kızının hayatından endişe duyan anne gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı, müjdeyi aileye canlı yayında verdi.

Engelli genç kadın, Ordu'nun Ünye ilçesinde ortaya çıktı. Rabia'nın bir erkeğin yanına kaçtığı ortaya çıktı.

Aile, 49 yaşındaki adamdan şikayetçi olacağını söyledi. Rabia'nın engelli olduğunu bilmediğine dikkat çeken adam, resmi nikah için evlendirme dairesine gittiklerini belirtti.

Kaynak: ATV