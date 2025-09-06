Aşk ve Gözyaşı'ndan çok konuşulacak düğün sahneleri
Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan O3 Medya ve Dass Yapım imzalı “Aşk ve Gözyaşı”, güçlü hikâyesi kadar dev oyuncu kadrosuyla da şimdiden gündemde.
Sezonun en masalsı düğünü Boğaz'da yaşandı…
Dizinin başrollerini paylaşan Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim), Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün sahnesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Meyra ve Selim'in aşklarının en taze ve mutlu günlerinden bir kesit sunan düğün sahnesi, tüm oyuncu kadrosunu bir araya getirmesiyle de dikkat çekti.
Geleneksel aile düğünü pozları, kahkahalar, duygusal anlar ve özellikle Barış Arduç'un zarif damat şıklığı ve Hande Erçel'in büyüleyici gelinliği sette adeta gerçek bir düğün havası estirdi.
Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizinin görkemli oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel'e, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar ve Ali İpin ve Sanem Çelik gibi değerli isimler eşlik ediyor.
Aşk ve Gözyaşı yakında atv'de!
