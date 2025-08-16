"Aile Saadeti" 10. bölüm: Konakta kadın dayanışması

Kaynak: ATV

10. Bölüm Özeti:

Gönül, Murat'ın kendisini aldattığını düşünür ve ona tavır alır. Murat, Gönül'ü ve patronu Tekin'i kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Ada'nın dönüşüyle Tekin'in eski yaraları açılır, kardeşlikten intikama uzanan bir hesaplaşma başlar.

Tülay ve Öykü ise eşlerinden gelen özürleri yeterli bulmazlar. Konakta kadın dayanışması ön plandadır, kendi yollarını çizmeye karar verirler.

Kaynak: ATV

Harun ve Emin ise tesadüfen buldukları gizemli anahtarın peşine düşerler. Harun ve Emin bu sırrın peşinden dehlizlere iner, eski bir parşömen bulurlar. İngilizce yazılmış şiirsel metin, konaktaki hazinenin izini verir.

Murat, metindeki ipuçlarıyla mezarlığa giden yolu bulur. Harun ve Emin ile birlikte gecenin karanlığında yola düşerler. Bu yolculuk, sadece bir hazineyi değil ailelerini yeniden inşa etmenin, birbirlerine güvenmenin de yoludur. Konakta herkes kendi sınavını verirken geçmişin gölgesindeki sır adım adım gün yüzüne çıkmaya başlar.

Kaynak: ATV

Oyuncular: Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), İpek Filiz Yazıcı (Ada), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), ve Zerrin Sümer (Salime).

Aile Saadet, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı atv'de!