Kuruluş Osman İspanya'da!
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Kuruluş Osman, İspanya’nın Kanal 6 televizyonunda yayınlanacak ilk Türk dizisi oluyor! atv ekranında yayınlanan altı sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.
atv'nin gönüllerde taht kuran başarılı dizisi Kuruluş Osman, İspanya'nın en büyük medya kuruluşlarından biri olan Atresmedia ile yapılan anlaşma neticesinde İspanya'da prime time kuşağında izleyiciyle buluşuyor.
HER ÇARŞAMBA
İspanyalı izleyicilerin de kalbini fethetmeye hazırlanan Kuruluş Osman dizisi, yurt dışında da adından sıkça söz ettiriyor.
atv Distribution'ın yaptığı satış anlaşması doğrultusunda, dünya çapında büyük ses getiren ve 100'e yakın ülkede yayınlanan Kuruluş Osman'ın, İspanya'nın önde gelen medya gruplarından Atresmedia bünyesindeki Kanal 6 (laSexta) kanalında, "Imperio" adıyla 6 Ağustos Çarşamba günü yayın hayatına başlayacak.
Kuruluş Osman dizisi, her çarşamba akşamı prime time kuşağında İspanyol izleyiciyle buluşacak.
Kuruluş Osman (Imperio), bugüne kadar aralarında Venice TV Awards'ta En İyi Dizi ödülü de bulunan 30'dan fazla uluslararası ödül kazanarak küresel bir başarıya imza attı.
Sürükleyici hikayesi, sinematik anlatımı ve güçlü karakterleriyle dünya genelinde milyonlarca seyircinin gönlünde taht kurdu.
Bu prömiyer, atv Distribution'ın Avrupa'daki gücünü bir kez daha perçinlerken, Türk dizilerinin uluslararası pazarlardaki büyüleyici etkisini ortaya koyuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Minnettar olmayan 3 burç! Vefa duygusundan yoksun olurlar
- Bilim insanları karıncalara kafein içirdi, bakın ne oldu!
- Optik illüzyon testi: Sadece Einstein'ın kuzeni olanlar aradaki 3 farklı bulabiliyor
- 6 Ağustos akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin ve motorine zam, indirim var mı?
- Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Boğucu sıcak günler kaç gün sürecek? Eyyam-ı Bahur ne demek?
- Yeni bir dünya keşfedildi: Kepler-725c nedir, yaşam imkanı var mı?
- Halit Yukay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Mazu Yachts'ın sahibi Halit Yukay'a ne oldu, bulundu mu?
- Kızılay personel alımı ilanları 2025: Hangi pozisyonlarda alımlar yapılacak? Başvuru şartları neler?
- THY binlerce personel alımı yapacak: Pozisyonlar ve şartlar açıklandı! Kabin memuru, Pilot, Dispeçer
- Altın yatırımcısı dikkat: Faruk Erdem A Haber'de rakam verdi! O tarihte Gram 5.000 TL sınırına...
- Evde yokken klima kullanımı nasıl olmalı? Bu yöntem elektrik faturasında tasarruf sağlıyor
- Uçaklarda powerbank yasaklandı mı, neden? Uçuş sırasında powerbank (taşınabilir şarj cihazı) kullanabilir miyim?