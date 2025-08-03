İpek Filiz Yazıcı Aile Saadeti kadrosuna dahil oldu
atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti pazartesi akşamları izleyicileriyle buluşuyor. Dizinin kadrosuna başarılı genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı dahil oldu. Yazıcı, dizide Tekin karakterinin (Hakan Yılmaz) kızı Ada’yı canlandıracak.
ATV'nin pazartesi akşamları ekrana gelen hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, oyuncu kadrosunu genişletiyor.
Başrollerinde Hakan Yılmaz'ın yer aldığı diziye, son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından İpek Filiz Yazıcı dahil oldu. Yazıcı, dizide Tekin karakterine (Hakan Yılmaz) hayat veren babanın kızı Ada rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümleriyle merak uyandıran Aile Saadeti, pazartesi akşamları ATV'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
'Ada, hedeflerine ulaşmak için aklını ve sempatikliğini kullanarak adım adım ilerliyor.'
Aile Saadeti kadrosuna dahil olmasına dair duygu ve düşüncelerini paylaşan İpek Filiz Yazıcıoğlu: 'Proje ilk geldiği günden itibaren beni çok heyecanlandırdı ve sete çıktığımda da heyecanlandığım kadar varmış dedim. Şahane insanların olduğu çok keyifli bir ekip var bu da güzel olan bir işi daha da güzel yapıyor. Burada olduğum için çok mutluyum diyebilirim. Ada karakterini ise çok sevdim. 8. Bölüm itibariyle diziye dahil olan Ada, ne istediğini bilen, donanımlı, bilgili ve güçlü bir karakter. Güçlü olmasının yanında sempatik bir tarafı da var. Bu özelliklerin birleşimi hedeflerini bilen, bu hedeflere ulaşmak için aklını ve sempatikliğini kullanan istediğini almak için adım adım ilerleyen bir karakter yapıyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak' dedi.
Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Suat Sungur (Asker Abi) ve Zerrin Sümer (Salime) yer alıyor.
Aile Saadeti, yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güneş Sistemi'nde dokuzuncu gezegen mi var? Bilim insanları görünmeyen gezegenin peşinde
- Kişilik testi: Kalem tutma şekliniz ilişkilerde baskın karakterinizi açığa çıkarıyor!
- Evde Bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi
- Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ertelendi mi, ne zaman? FB-Alanyaspor maçı hangi kanalda?
- 2025-2026 eğitim öğretim başlangıç tarihi | 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Okullar ayın kaçında açılacak?
- Formula 1 Macaristan Grand Prix’si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 F1 takvimi açıklandı
- Zaporijya Nükleer Santrali’nin konumu neresi, Türkiye'ye yakın mı? Zaporijya Nükleer Santrali patlar mı, patlarsa ne olur?
- BİM kataloğu 5-8 Ağustos çeyiz fırsatları: Ütü masası ve kurutmalık uygun fiyata raflarda!
- Adli tatil ne zaman, hangi tarihte sona eriyor? Adli tatilde mahkeme görülür mü?
- Erken emeklilikte tam isabet SGK listesi: 47-48-49-50-51 yaşa gün ve prim kılavuzu
- 2025 LGS 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman? MEB LGS nakillerinde kaç tercih yapılabilir?
- AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB Açık Lise sınav sonuçları nereden öğrenilir?