İpek Filiz Yazıcı Aile Saadeti kadrosuna dahil oldu

'Ada, hedeflerine ulaşmak için aklını ve sempatikliğini kullanarak adım adım ilerliyor.'

Aile Saadeti kadrosuna dahil olmasına dair duygu ve düşüncelerini paylaşan İpek Filiz Yazıcıoğlu: 'Proje ilk geldiği günden itibaren beni çok heyecanlandırdı ve sete çıktığımda da heyecanlandığım kadar varmış dedim. Şahane insanların olduğu çok keyifli bir ekip var bu da güzel olan bir işi daha da güzel yapıyor. Burada olduğum için çok mutluyum diyebilirim. Ada karakterini ise çok sevdim. 8. Bölüm itibariyle diziye dahil olan Ada, ne istediğini bilen, donanımlı, bilgili ve güçlü bir karakter. Güçlü olmasının yanında sempatik bir tarafı da var. Bu özelliklerin birleşimi hedeflerini bilen, bu hedeflere ulaşmak için aklını ve sempatikliğini kullanan istediğini almak için adım adım ilerleyen bir karakter yapıyor. Bakalım ilerleyen bölümlerde neler olacak' dedi.

Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı), Suat Sungur (Asker Abi) ve Zerrin Sümer (Salime) yer alıyor.

Aile Saadeti, yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.