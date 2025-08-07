07 Ağustos 2025, Perşembe
5 milyon ödül için kıyasıya yarış! "Kim Milyoner Olmak İster?" Kazandırmaya devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 08:40
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın güçlü sunumuyla ekranlara gelen program, her bölümde hem bilgiye hem de stratejiye dayalı sorularıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor.

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği KİM MİLYONER OLMAK İSTER bu akşam atv'de!

