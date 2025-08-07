5 milyon ödül için kıyasıya yarış! "Kim Milyoner Olmak İster?" Kazandırmaya devam ediyor
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.
ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicilerin büyük ilgisini çeken ve dağıttığı para ödülleriyle adından sıkça söz ettiren yarışma programı, tüm heyecanıyla devam ediyor.
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın güçlü sunumuyla ekranlara gelen program, her bölümde hem bilgiye hem de stratejiye dayalı sorularıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor.
En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği KİM MİLYONER OLMAK İSTER bu akşam atv'de!
