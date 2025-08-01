01 Ağustos 2025, Cuma
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Aile Saadeti'nde Latife geliyor konakta yeni sırlar ortaya çıkıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 15:13
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Aile Saadeti’nde Latife geliyor konakta yeni sırlar ortaya çıkıyor!

atv'nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle 4 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

atv ekranlarının yepyeni dizisi Aile Saadeti'nin 8. bölümünde izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor! İşte yeni bölümden ipuçları...

Kaynak: ATVKaynak: ATV

8.Bölüm Özeti:

Gönül ile Murat arasındaki gerginlik artar. Kalmakla gitmek arasında kalan Gönül, kırgınlığını Murat'a belli eder. Murat ise duygularını bastırmayı tercih eder.

AİLE SAADETİ 8. BÖLÜM FRAGMANI

Emin, konakta bir define olduğuna inanır. Elinde kazma kürekle bahçeyi kazarken Harun da bu hayale ortak olur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Bir yandan define arayarak çözüm bulmaya çalışırken diğer yandan Harun, eski çalışanı Nuri'ye imzaladığı evraklarla farkında olmadan şirketi devreder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Bu durum Tekin'in planlarını doğrudan etkiler. Tekin cephesinde ise işler karışır. Şirkete yatırım yapmak isteyen İngiliz firması adına Ada isminde bir temsilci gelir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ada, sadece şirket için değil Tekin'le olan geçmişi için de gelmiştir. Tüm bunlar olurken konağın kapısında Latife adında yeni bir yüz belirir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Saadet Hanım'ın uzak akrabası olduğunu söyleyen bu kadın birden çıkıp gelmesiyle konaktaki dengeleri bozar.

Herkes onun gerçek niyetini merak ederken Latife konağın define efsanesinden söz eder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Bu söylenti, Harun ve Emin'in umudunu daha da artırır.

Olan biteni anlamaya çalışan konağın diğer sakinleri ise artan faturalar, geçim sıkıntısı ve duygusal karmaşalarla uğraşmaya devam ederler.

Aile Saadeti, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı atv'de!

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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