Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" bu akşam atv'de!

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

Kaynak: ATV

Uzun yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma, hem bilgi hem de cesaret isteyen formatıyla her yaştan izleyicinin favorisi olmayı sürdürüyor.