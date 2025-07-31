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Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" bu akşam atv'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.07.2025 09:16 Güncelleme: 31.07.2025 09:22
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Türkiye’nin en çok kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam atv’de!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara damga vurmaya devam ediyor. 5 milyon TL’lik büyük ödülüyle heyecanı zirveye yaşıyan yarışma bu akşam atv ekranlarında...

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Uzun yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma, hem bilgi hem de cesaret isteyen formatıyla her yaştan izleyicinin favorisi olmayı sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? 1162. BÖLÜM FRAGMANI

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği KİM MİLYONER OLMAK İSTER bu akşam atv'de.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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