Tüm kişiler kategorisinde en çok izlenen Esra Erol’da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %4,64 izlenme oranı ve %26,97 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

Dilek Hanım ve Ata Bey, 8 Mayıs'ta İzmir'de kayıplara karışan 22 yaşındaki kızları Funda Nur Keskin'i aramak için stüdyoya geldi. Aile kızlarının, Tuğrul Emir tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Aile kızlarının 1,5 yıldır nişanlı olduklarını arada tartışmalar yaşandığını ama nişanlısıyla birbirlerini sevdiklerini anlattı. Ata Bey kızım benim iş yerime gelerek benden para istedi. Parayı verdiğim günden sonra kızımın telefonlarına ulaşamadık dedi.

Dilek Hanım ve Ata Bey, Tuğrul'un kızımıza zarar verdiğini düşünüyoruz dedi. Esra Erol kızlarını arıyan aileye çok geçmeden müjdeli haberi verdi Funda Nur'u bulduklarını açıkladı.

Kaynak: ATV

Funda Nur yayına telefon bağlantısı ile katıldı

Canlı yayına bağlanan Funda, "Ben kendi isteğimle geldim. Zorla tutulma gibi bir şey yok" diyerek Tuğrul ile birlikteliklerini kabul etti, evlenmek istediklerini de açıkladı. Funda, ben ailemin yanına dönmek istemiyorum ailemle mutlu değilim diyerek dönmek istemediğini söyledi.

Tuğrul genç kızları ağına düşüyor

Esra Erol'da ekibi ise Funda'yı bulunduğu adresten almak için yaşadığı yere gitti fakat gittiklerinde Funda'ya ulaşamadıkları bilgisini verdi. Tuğrul Bey'in "Funda oraya kesinlikle gelemez boşuna uğraşmayın" dediğini belirtti.

Ekran başında izleyenler ve Tuğrul'u tanıyanlar ise canlı yayına bağlanarak Tuğrul'un okul talebeleri de dahil olmak üzere genç kızları ağına düşürdüğünü bu yüzden ilk eşinden ayrıldığını söyledi.