Can Borcu'nda tehlikeli oyunlar kuruluyor!
Bülent İnal, Cüneyt Mete, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay'ın başrolünde olduğu 'Can Borcu' dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta! İşte sevilen dizinin 21. bölümüne dair ipuçları...
21.Bölüm Özeti:
Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordur. Yasemin ise yıkılmıştır. Kalbi inkar ederken sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kalır. Ama aslında bu kayboluş, Ferit'in kurguladığı küçük ama etkili bir oyunun parçasıdır.
Handan ve Mehmet, çocukların eve dönüşüyle her şeyin düzeleceğini umar. Ama aksine her şey biraz daha zorlaşır. Bu kez dersini almıştır ikili; çocukların adımlarını önceden öğrenip kendi hamlelerini ona göre yaparlar.
Diğer tarafta ise Ferit hala amacına ulaşmamıştır. Yasemin'i istiyordur. Emel ise oğlu için son bir oyun daha kurar. Yasemin'i, en çok sevdiği yerden vurup onu geri döndürmeye kararlıdır.
Ancak tüm bunlar yaşanırken herkesin bilmediği başka bir mucize gerçekleşiyordur…
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