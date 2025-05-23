ATV Müge Anlı canlı izle! 23 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

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Kızının kandırılıp alıkonduğunu söyledi. 26 yaşındaki Gülten Kale bulundu.

15 Mayıs'ta kaybolan evli kızı Gülten Kale'nin sanal yolla tanıştığı sevgilisi tarafından kaçırıldı iddiasıyla programa gelen annesine müjdeli haber verildi. Gülten Kale kaybının 8. Gününde bulundu ve canlı yayına geldi.

Yayın ihbar kabul edildi, düğmeye basıldı. 13 yaşındaki kızı kaçırdığı söylenen şahıs gözaltında.

Yayın, Samsun Terme İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ihbar kabul edildi. Devran Yılmaz ile ilgili yapılan çalışmada 14 değil 21 yaşında olduğu tespit edilerek küçük kızı alıkoymaktan gözaltına alındı.

Evde bulunan silah, 2 şüpheliyi karşı karşıya getirdi.

Gözaltıların ikinci gününde beş şüpheli emniyetten çıkarılarak sağlık kontrolleri için tek tek hastaneye götürüldü. Evinde gerçekleştirilen aramada evinde çıkan silah için 'benim değil' dedi. Arkadaşı ise, ''Bayram, silahın kendisine ait olduğunu söylemişti'' dedi.

Cinayet iddialarının odağındaki hala ve kuzen canlı yayında...''Halası 'Emrah dövülüp, öldürüldü' dedi''

Cinayet iddialarının odağındaki hala ve kuzen canlı yayında. Yayına bağlanan akraba Erhan Köse, teyzesi Havva'yı aradığını, onun kendisine 'Emrah'ın öldürüldüğünü' söyledi. Havva Hanım iddiaları kabul etmedi. Erhan Köse ise telefon konuşmalarının çıkartılmasını istedi.