Müge Anlı ATV canlı izle! 22 Mayıs 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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SON BÖLÜMLE NELER OLDU?

Bayram Akçay ve Derya Kor sağlık kontrolünün ardından ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Bayram Akçay ve Mehmet Çetin'in bıçaklı kavgasına şahit olanlar, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Serdal Atmaca 3 Şubat'ta Alanya'dan kaybolan 22 yaşındaki oğlu Umutcan Atmaca'yı bulmak için çaldı Müge Anlı'nın kapısını... Eşinin vefatının ardından oğlunun zor bir süreç geçirdiğini ve yaptığı evliliği kabullenmediği için evden gittiğini söyledi.

Yayına bağlanan Umutcan Atmaca kayıp olmadığını, babası ile görüşmek istemediğini, kendine yeni bir yaşam kuracağını söyledi.

9 yıllık sevgilisini aramak için gelmişti. Kısa sürede Aynur Bayram bulundu ve yayına bağlandı. Bu ilişkide şiddet gördüğünü o yüzden evden ayrıldığını ve yeniden evlendiğini söyledi.

Emrah Elveren 32 yaşındayken sırra kadem bastı. Ailesinin iddialarının odağında kayıp gencin halası ve kuzenleri vardı. Esra Öncül'ün iddiasına göre, halası ağabeyinin cinayete kurban gittiğini söyledi ve hedef şaşırtmak için eski eşini işaret etti.