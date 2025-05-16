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atv'nin efsane yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" tüm hızıyla devam ediyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.05.2025 12:51 Güncelleme: 16.05.2025 12:55
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atv’nin efsane yarışması Kim Milyoner Olmak İster? tüm hızıyla devam ediyor!

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

atv'nin soluksuz izlenen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", pazar akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

TAM 5 MİLYON TL ÖDÜL!

En yüksek para ödülünün tam 5 milyon TL olduğu yarışma, bilgi, heyecan ve stratejiyi bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

PAZAR AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Yarışmanın yeni bölümü, 18 Mayıs Pazar akşamı atv ekranlarında yayınlanacak. Her hafta olduğu gibi bu bölümde de yarışmacılar, zorlu sorulara yanıt vererek büyük ödüle ulaşmak için ter dökecek.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

SON BÖLÜME DAMGA VURDU

"Kim Milyoner Olmak İster?"in son bölümüne damgasını vuran isimlerden biri, 18 yaşındaki ODTÜ Tarih Bölümü öğrencisi Yasin Erdoğan oldu.

Yarışmadan kazanacağı ödülle eğitimine yatırım yapmak isteyen sempatik yarışmacı, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

300 BİN TL İLE AYRILDI

Erdoğan, 300 bin TL değerindeki 10. soruda "Hangisi vardır?" sorusuna "Oscar kazanmış Oscar adlı biri" cevabını vererek büyük ödülü garantiye aldı. A

Ardından 500 bin TL'lik "Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?" sorusunu açtırdı, ancak cevabı veremeyerek yarışmaya 300 bin TL ile veda etti.

Yasin Erdoğan, soruya "İncir" diye cevap vereceğini söylese de doğru cevap "Çay" oldu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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