atv'nin efsane yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" tüm hızıyla devam ediyor!

300 BİN TL İLE AYRILDI

Erdoğan, 300 bin TL değerindeki 10. soruda "Hangisi vardır?" sorusuna "Oscar kazanmış Oscar adlı biri" cevabını vererek büyük ödülü garantiye aldı. A

Ardından 500 bin TL'lik "Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?" sorusunu açtırdı, ancak cevabı veremeyerek yarışmaya 300 bin TL ile veda etti.

Yasin Erdoğan, soruya "İncir" diye cevap vereceğini söylese de doğru cevap "Çay" oldu.

Kaynak: ATV