Müge Anlı duyurdu: Soruşturma başlatıldı! 7 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Kaynak: ATV

Hüseyin şikayeti doğruladı ancak eşinin kendisinin onu aldattığından şüphelenip böyle bir şey yaptığını söyledi. Fatma stüdyoya geldi ve canlı yayında ifadesini doğrulayarak hiç akla mantığa sığmayacak savunmalar yaptı.

"Eşime iftira attım" diyen Fatma'nın çevresine de bu olayı anlattığı ortaya çıktı. Ancak Fatma "Ben kim düşman kim dost onu görmek için etrafa yalan söyledim. İşte bakın düşmanlarmış. Anlaşıldı." dedi.