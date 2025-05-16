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Müge Anlı duyurdu: Soruşturma başlatıldı! 7 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.05.2025 12:10 Güncelleme: 16.05.2025 12:14
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Müge Anlı duyurdu: Soruşturma başlatıldı! 7 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Mehmet Çetin soruşturması bambaşka bir boyut kazandı. 2015 yılında sırra kadem basan Mehmet'in kaybolduğu olayla bağlantılı olduğu düşünülen Hüseyin isimli bir şahsın, 7 yaşındaki bir çocuğun ölümünde şüpheli olarak anıldığı öğrenildi. Bunun üzerine savcılık harekete geçti.

2015'te Isparta'dan şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in esrarengiz kaybı Müge Anlı'da gündeme geldi. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın Bayram Akçay tarafından öldürüldüğünü düşünüyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Müge Anlı, 10 yıldır kendisinden haber alınamayan Çetin'in kaybıyla ilgili en yakın arkadaşı Bayram'dan itiraf bekliyor...

Konu ile ilgili Bayram'ın arkadaşının kaybolduğu akşam birlikte ortadan kaybolduğu Hüseyin isimli şahıs stüdyoya geldi. Hakkındaki iddialar ise adeta kan dondurdu.

Anlı, Hüseyin'in yıllar önce üvey çocuğunu öldürmekten şikayet edildiğini gündeme getirdi. Hüseyin'in eşi Fatma'nın eski eşinden engelli bir oğlu vardı. 7 yaşındaki Arda isimli çocuk bir gün vefat etti. Ve yıllar sonra Fatma karakola gidip oğlunu kocası Hüseyin'in öldürdüğünü söyledi. Ancak hemen ertesi gün şikayetini geri çekti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Hüseyin şikayeti doğruladı ancak eşinin kendisinin onu aldattığından şüphelenip böyle bir şey yaptığını söyledi. Fatma stüdyoya geldi ve canlı yayında ifadesini doğrulayarak hiç akla mantığa sığmayacak savunmalar yaptı.

"Eşime iftira attım" diyen Fatma'nın çevresine de bu olayı anlattığı ortaya çıktı. Ancak Fatma "Ben kim düşman kim dost onu görmek için etrafa yalan söyledim. İşte bakın düşmanlarmış. Anlaşıldı." dedi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Diğer yandan Fatma'nın oğlunun eşi tarafından nasıl öldürüldüğünü anlatması ve çocuğun ölüm sebebinin örtüşmesi de kafalarda soru işareti bıraktı. Fatma, Hüseyin'in 7 yaşındaki engelli çocuğu ağzına bez sokup boğarak öldürdüğünü hem polise hem de etrafa anlatmıştı. Tuhaftır ki çocuğun ölüm sebebi de solunum yetmezliği idi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Müge Anlı'nın 16 Mayıs tarihli yayınında olaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Anlı güzel haberi verdi. Savcılık çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Çocuk öldüğünde eve bir doktor gelmişti ancak annenin 'Engelli çocuk, çok yaşamaz dediler.' demesi üzerine otopsiye ihtiyaç duyulmadığı anlaşıldı. Savcılık Anlı'nın yayınlarını ihbar kabul etti ve şüpheli ölümüyle hepimizin içini sızlatan Arda ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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