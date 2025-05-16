Can Borcu’nda hastanede yaşam savaşı!

Kaynak: ATV

Bu sırada Rüzgar, Defne ve Doğa'nın bu hale gelmesine neden olan planı ortaya çıkarın Çınar ve Yasemin. Handan ve Mehmet ya aile olarak bir arada kalacaklardır ya da çocukların karşı çıktığı bu evliliği bitireceklerdir.