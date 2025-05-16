Can Borcu'nda hastanede yaşam savaşı!
Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Cüneyt Mete'nin başrolünde olduğu 'Can Borcu' dizisi yeni bölümüyle 17 Mayıs Cumartesi akşamı atv ekranlarında...
Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yeni bölümüyle atv'de.
20.Bölüm Özeti:
Handan ve Mehmet'in nikah sabahı, çocuklarının kaldığı gecekondu evinde yaşanan soba zehirlenmesiyle kabusa döner. Defne'nin hayati tehlikesi, tüm aileyi sarsar. Handan yaşananların sorumluluğunu omuzlarında hissederken, Necmiye'nin ağır suçlamalarıyla iyice sarsılır. Evlilik kararını sorgulayan Handan, belki de kavuşamadan ayrılmaya karar verecektir...
Aileyi bir arada tutmaya çalışan Çınar ve Yasemin ise bu çabanın ortasında birbirlerine yakınlaşırlar.
Diğer yandan Emel cephesinde planlar daha da karanlıklaşmaktadır. Ferit'in psikolojisi giderek bozulmakta, Yasemin'in reddiyle öfke ve kırılganlık arasında savrulmaktadır.
Emel, oğlunun iyiliği için sözde her şeyi göze alırken, aslında kontrolünü tamamen kaybetmiş bir anne figürü haline gelir. Sude'yi ve Yekta'yı yanına çekerek kurduğu ittifak, sadece Handan ve Mehmet'i değil, onların tüm sevdiklerini hedef almaktadır. Çocuklar hastanede yaşam savaşı verirken, Emel ve ortakları sinsice yeni hamleler yapmaya hazırlanır.
Bu sırada Rüzgar, Defne ve Doğa'nın bu hale gelmesine neden olan planı ortaya çıkarın Çınar ve Yasemin. Handan ve Mehmet ya aile olarak bir arada kalacaklardır ya da çocukların karşı çıktığı bu evliliği bitireceklerdir.
Onlar tüm bu aile olma dengeleri arasında kararlar alırken Yasemin ve Çınar cephesinde her şey hızla ilerler. Artık adını koyacakları bir ilişki başlamıştır ama bilmedikleri bu başlangıcın Çınar'ın sonunu getireceğidir. Ferit artık en karanlık tarafını seçmiştir.
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