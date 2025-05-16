ATV Müge Anlı canlı yayın! 16 Mayıs 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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Anneannesi ile Metin Bey arasında yakınlık olduğunu söyledi. ''Mekselina, 5 yetim büyüten halamın kemiklerini sızlattı''

Metin Sağkulak'ın milyonlarca lirasını kaptırdığı Mekselina İlkbahar aldığı paranın annneannemin diye bahsettiği annesinin teyzesinin verdiği borcun geri ödemesi olduğu iddiasındaydı. Yayının ardından bahsedilen teyzenin yeğeni konuştu.

7 yaşındaki çocuk öldü mü, öldürüldü mü? ''Fatma, evladının hastanede öldüğünü söylemişti''

Mehmet Çetin'in şüpheli kaybını araştırırken ortaya çıkan küçük Arda'nın soru işaretleriyle dolu ölümünde babaanne Remziye Yiğit vefat haberinin kendisinden gizlendiğini, durumu dünüründen öğrendiğini söylemişti. Fatma Çavdar'ın gördüğünü reddettiği Mecburi Hanım konuştu.

Karısı 7 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçladı. Cinayet kozu yalancı şahitliğe mi yol açtı?

7 yaşındaki çocuğun ölüm belgesi okunurken anne Fatma'ya neden çocuğu hastaneye götürmediği soruldu. 'Bayıldı' sanmıştım dedi.