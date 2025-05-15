ATV canlı yayın izle! 15 Mayıs 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1 Mayıs'ta Zonguldak Çaycuma'dan kaybolan 33 yaşındaki 1 çocuk annesi Selma Sığır, bulundu. Eşi Ramazan Arslan'ın iddiasına göre sosyal medyadan tanıştığı kişiye kaçan Selma Sığır, hakkında söylenenleri kabul etti. Evine dönmek istemediğini açıkladı.

5 Mayıs Pazar günü İstanbul Sultangazi'den kaybolan Gökay Demirkıran'ın ailesi oğullarının bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Önceki gün emniyet güçleri tarafından bulunan 13 yaşındaki Gökay Demirkıran'ın ailesi tarafından dilendirildiği ve devlet korumasına alındığı açıklandı.

2 Nisan 1994 tarihinde dünyaya gelen Hülya Deniz, doğduğu gün kendisini hastanede bırakıp giden annesini ve ailesini bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

62 yaşındaki Metin Sağkulak'ın kendisini 4,5 milyon TL dolandırdığını iddia ettiği kişi Mekselina İlkbahar hakkında yeni ihbarlar gelmeye devam ediyor.

10 yıl önce Isparta'da sırra kadem basan Mehmet Çetin'in akıbeti belirsizliğini korurken, olayın merkezindeki isimlerden biri olan Bayram Akçay'ın ablası Fatma ve enişteis Hüseyin'den canlı yayında önemli açıklamalar...