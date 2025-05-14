14 Mayıs 2025, Çarşamba
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Bir Gece Masalı'nda Mahir’in planları Asaf Bey’i köşeye sıkıştırdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 12:11
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Bir Gece Masalı’nda Mahir’in planları Asaf Bey’i köşeye sıkıştırdı!

Geçtiğimiz akşam (13 Mayıs Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını NGM'nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Kaynak:ATVKaynak:ATV

32.BÖLÜM'DE NELER YAŞANDI?

Asaf Bey'in Mahir'i korumak için gelinini kaçırtması işe yaramadı. Mahir, Canfeza'yı kurtardı, güvenlik için bir süreliğine konağa geldiler. Ancak tehlike geçmedi. Kürşat Ozan ile anlaşıyormuş gibi yaparak onu Mahir ile onu yakalamak için uğraşırken Asaf Bey iyice köşeye sıkıştı.

BİR GECE MASALI 33.BÖLÜM FRAGMANI

Süreyya, Asaf Bey'in telefondaki konuşmasına tanık olurken Canfeza'ya bir kurye ile Mahir'in babasının video itirafı geldi. Dedesinin teklifini kabul etmeyen Mahir, Salih ile Kürşat'tan gelen haber üzerine Ozan'ı yakalamak üzere harekete geçti.

Kaynak:ATVKaynak:ATV

Süreyya, Canfeza'yı arayarak Mahir'in büyük tehlikede olduğunu söyledi. Asaf ise zaman kazanmaya çalıştı. Efsane doğum yaptı. Ferman ailesiyle ilgili gerçekleri sonunda öğrendi.

Operasyona giden Mahir ve Salih, tuzağa düştü. Çıkan çatışmada Salih vuruldu. Mahir ise kurşunu bitmiş ve çaresiz bir durumda kaldı.

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de...

Kaynak:ATVKaynak:ATV

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