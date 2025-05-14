Müge Anlı ATV canlı izle! 14 Mayıs 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fenomen Mekselina'nın eski patronu konuştu.

Metin Sağkulak'ın kendisini milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği Mekselina İlkbahar'ın eski partonu konuştu. Mekselina'yla fenomen olduğu için çalıştıklarını, kendisini ve eşini 'kanserim' diyerek kandırdığını ve gerçeği öğrendikten sonra işten çıkardığını söyledi.

4 buçuk milyon TL'lik dolandırma iddiası ile ilgili konuştu.

62 yaşındaki Metin Sağkulak'ın kendisini 4,5 milyon TL dolandırdığını iddia ettiği kişi Mekselina İlkbahar konuştu. İlk olarak Metin Sağkulak'la nasıl tanıştığını anlattı...

13 yıllık hayat arkadaşı Selma Sığır'a 13 gündür ulaşamıyor...

33 yaşındaki 1 çocuk annesi Selma Sığır, 1 Mayıs'ta Zonguldak Çaycuma'dan kayboldu. Ramazan Arslan'ın iddiasına göre resmiyette ayrıldığı ama beraberliğini sürdürdüğü Selma Sığır sosyal medyada tanıştığı kişi tarafından kandırılmıştı.

''Bayram, yanımda Derya'yı aradı''

Bayram Akçay'ın akrabası Hamdi Bey canlı yayına bağlandı. Bayram Akçay'ın yanında Derya ile konuştuğunu ilişkilerinin olduğunu söyledi. Bayram bu iddiaları kabul etmedi.