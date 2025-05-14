Bir Gece Masalı 33. bölüm fragmanı izle: "Hamilesiniz!"
ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Bir Gece Masalı, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Merakla beklenen 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında en çok dikkat çeken sahne ise Canfeza'nın “Hamilesiniz” müjdesini alması oldu.
Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı'nın yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
CANFEZA VE MAHİR'İN HAYATINDA YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR!
Sevilen dizinin merakla beklenen 33. bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Fragmanda en dikkat çeken sahne, Canfeza ve Mahir'in bebek müjdesini aldığı an oldu. Bileğini burkması nedeniyle hastaneye giden Canfeza, beklenmedik bir haberle karşılaşıyor.
"HAMİLESİNİZ!"
Doktorun, "Hamilesiniz" sözleriyle Canfeza, duygu dolu anlar yaşıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Canfeza'yı bulan ve Selim'in yaşadığını öğrenen Mahir bir süre güvenlik için köşkte kalmalarına karar verir. Öte yandan bıçak kemiğe dayanmıştır. Mahir Kürşat'a zor bir seçim sunar.
Canfeza'ya Selim Allame'nin yaşadığını söylemeyen Mahir; Kürşat'ın yardımıyla büyük bir operasyona hazırlanırken Canfeza'ya moral olsun diye onu dışarı çıkarır ve ikili gecenin sonunda evlerine döner. Ancak ertesi gün Ozan'a düzenlenen operasyonda Mahir büyük bir tuzağa çekilir.
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