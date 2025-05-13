atv'nin yeni dizisi "Aile Saadeti" sete çıktı!
atv’nin yakında izleyiciyle buluşturacağı Sinehane yapımı, proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir’in oturduğu yeni dizisi ‘Aile Saadeti’ sete çıktı. Setten ilk fotoğraflar izleyiciyle paylaşıldı.
atv ekranlarına iddialı bir dizi daha geliyor! Aile Saadeti yakında izleyicilerle buluşacak...
Birbirini tanımayan üç akraba ailenin aynı evde yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan hikâyede izleyiciler hem bol kahkahalı anlar yaşayacak hem de sıcak bir aile öyküsünün dönüşümüne şahit olacak.
Başrollerini Burak Dakak ve Buse Meral'in paylaştığı dizinin kadrosunda; Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Zerrin Sümer ve Suat Sungur gibi güçlü isimler yer alıyor.
Burak Aksak ve Selçuk Aydemir imzalı yeni dizi yakında atv'de!
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