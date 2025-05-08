Kuruluş Osman’da Osman Bey Kuçar’ın sonunu getirdi

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yine izleyiciyi ekran başına kilitledi!

Cladius'la görüşmek istediğini Boran Bey aracılığıyla ileten Osman Bey, onu ustaca ikna etti. Ardından Begüm Hatun'u Kuçar'a göndererek Osman Bey ve Cladius'un ittifak içinde olduğunu bildirmesini sağladı. Bu haber üzerine Kuçar büyük bir öfkeyle harekete geçti.

Ancak her şey Osman Bey'in planının bir parçasıydı. Kuçar, öncü birliklerini gönderip Osman Bey ile Cladius'un anlaşmasını doğrulayınca, savaşa hazırlanarak adım adım kurulan tuzağa çekildi.

Savaş meydanında Osman Bey ile Kuçar arasında tarihi bir yüzleşme yaşandı. Osman Bey, "Hele dur, daha aman dileyeceksin. Daha senin canını alacağım!" diyerek meydan okurken; Kuçar, "Nasipte hain Cladius'u öldürmek vardı ama senin canını alacağım!" diyerek karşılık verdi. Osman Bey'in cevabı ise ezici oldu: "Bu cihanda bahtı senden kara kim var?"

Kuçar'ın fedailerine saldırı emri vermesiyle birlikte Boran Bey ve Alpler tepeden yağdırdıkları oklarla müdahale etti. Çetin bir mücadele başladı. Savaş sırasında yaralanan Kuçar, kaçmaya çalışırken Osman Bey'in fırlattığı bıçakla yere serildi. Osman Bey, "Gayrı mızrak çuvala sığmaz, ettiklerinin bedelini ödeyeceksin!" diyerek Kuçar'a son darbeyi indirdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı 'Kuruluş Osman', bu bölümüyle hem zekice kurgulanan ittifak oyunları hem de destansı savaş sahneleriyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Kaynak: ATV