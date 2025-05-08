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Aile Saadeti yakında atv'de! Burak Dakak ve Buse Meral başrolde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 11:38 Güncelleme: 08.05.2025 11:41
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Aile Saadeti yakında atv’de! Burak Dakak ve Buse Meral başrolde!

atv’nin Sinehane yapımı, proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu yeni dizisi ‘Aile Saadeti’ için hazırlıklar tamamlandı.

atv'nin yeni dizisi "Aile Saati" için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Oyuncular okuma provasında buluştu!

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Oyuncular, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen okuma provasında bir araya geldi ve heyecanlarını birlikte paylaştı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"İZLEYİCİNİN SEVECEĞİ BİR TİP OLACAK"

Dizinin başrol oyuncuları Burak Dakak ve Buse Meral duygularını şu şekilde ifade etti:

Burak Dakak: "İşin senaryosunu çok sevdim. Selçuk Hoca ve Burak Aksak'la tanıştıktan sonra projenin içinde yer almak istedim. Murat karakteri eğlenceli, izleyicinin seveceği bir tip olacak. Bir an önce çekimlere başlamak için heyecanlıyım."

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"ÜÇÜNCÜ KEZ ATV'DEYİM"

Buse Meral: "Üçüncü kez atv'deyim. Çok güzel bir ekiple beraber bugün okuma provamızı gerçekleştirdik. Bugün ilk defa bir araya geliyoruz, heyecanlıyım. Projeyi kabul etme sebebim naif bir dili olan senaryomuz ve canlandıracağım karakterim."

OYUNCU KADROSU

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

Aile Saadeti yakında atv'de!

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