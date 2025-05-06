Ekranların sevilen yüzü Kuruluş Osman’da! Yiğit Bey karakteriyle ilgili bilinmeyenler

Mustafa Kırantepe (A Haber arşiv)

1. "Kuruluş Osman" gibi büyük bir prodüksiyonda yer almak sizin için ne ifade ediyor?

Sete girene kadar bu kadar büyük bir prodüksiyon olduğunun farkında değildim. Ama sete girdiğimde dekor, kostüm, çok kalabalık sahneler, aksiyon sahneleri… Tüm bunlara bakınca gerek plato gerekse prodüksiyon açısından dünya standartlarında bir proje içerisinde olduğumu fark ettim.

2. Yiğit Bey karakterini nasıl tanımlarsınız? Bu karakterle nasıl bir bağ kurdunuz?

Yiğit Bey, hayatta kalmak için herkesin zayıf noktalarını kendi lehine kullanabilecek ve kendini hak ettiği yerde olmadığını düşünen bir karakter. Hayatta kalma içgüdüsüyle bunları yaptığı için karakteri oyuncu olarak anlıyorum. Karakterin öncelikli derdi yerini sağlamlaştırmak.

3. Tarihî bir karakteri canlandırmak için nasıl bir hazırlık sürecinden geçtiniz?

Her şeyden önce, oynadığım karakterin tarihi olmasından ziyade insan olarak nasıl bir karakteristik çizgisi olduğunu düşünüyorum. Sonra ince hatlarını oluşturmak için hikâyenin tarihsel zorunluluklarını karaktere yerleştiriyorum.

4. At binme, kılıç kullanma, dövüş sahneleri gibi fiziksel sahnelere hazırlanmak sizin için ne kadar zorlayıcıydı?

Daha önceki projeler nedeniyle kısa süreli at binme eğitimi almıştım. Karakter, fiziksel gücünden çok akıl oyunlarıyla kendini savunan bir karakter. Zaten bunu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz.

5. Dizide kullanılan tarihî kıyafetler ve aksesuarlarla çalışmak nasıl bir deneyim?

Her zaman kostüm, oyuncuya en yardımcı olan unsurdur ama tarihi karakterleri canlandırırken çok daha önemli. Kostüm, o karakteri giymekte oyuncu olarak bana çok yardımcı oldu. Özellikle bu kadar ustalıkla, ince işçilikle ve çok belli ki büyük emekle hazırlanmış kostümlerimiz, bir o kadar da rahat ve konforlu. Bu da beni şaşırttı.