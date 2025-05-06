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Bir Gece Masalı milyonları ekrana kilitleyecek! Sürpriz doğum günü kutlaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.05.2025 10:48 Güncelleme: 06.05.2025 10:50
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Bir Gece Masalı milyonları ekrana kilitleyecek! Sürpriz doğum günü kutlaması

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı, bu akşam ekranlara gelecek 31.bölümü, izleyicilere hem duygusal hem de sıcak anlar yaşatacak. Daha önce hiç doğum günü kutlamadığı ortaya çıkan Canfeza için, Mahir’in organize ettiği sürpriz kutlama herkesi ekran başına kilitleyecek.

Mahir, Canfeza'nın hayatında eksik kalan bu özel anıyı telafi etmek için kolları sıvıyor ve tüm sevdiklerini bu özel kutlamaya davet edecek. Ancak asıl sürpriz, babası Kürşat'tan gelecek.

Bir Gece Masalı milyonları ekrana kilitleyecek! Sürpriz doğum günü kutlaması

Gözlerin dolacağı, gülümsemelerin eksik olmayacağı bu bölümde izleyiciler, Canfeza'nın en özel gününe tanıklık edecek.

BİR GECE MASALI 31. BÖLÜM FRAGMAN

Sevgi, aile ve dostluğun iç ısıtan hikayesiyle Bir Gece Masalı, yine çok konuşulacak.

Bir Gece Masalı milyonları ekrana kilitleyecek! Sürpriz doğum günü kutlaması

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Bir Gece Masalı, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

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Bir Gece Masalı milyonları ekrana kilitleyecek! Sürpriz doğum günü kutlaması Bir Gece Masalı milyonları ekrana kilitleyecek! Sürpriz doğum günü kutlaması Bir Gece Masalı milyonları ekrana kilitleyecek! Sürpriz doğum günü kutlaması

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