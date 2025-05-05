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Bir Gece Masalı'nda sürpriz kutlama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.05.2025 12:57 Güncelleme: 05.05.2025 12:58
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Bir Gece Masalı’nda sürpriz kutlama!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan 'Bir Gece Masalı' yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde olduğu Bir Gece Masalı'nın yeni bölümü için heyecan dorukta. İşte dizinin 31. bölümüne dair ipuçları...

31.Bölüm:

"KIRMIZI BİSİKLET"

Ferman'ın kumar mafyasının eline düşmesi Mahir'i harekete geçirirken; Asaf yeniden geçmişin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır ve Mahir'e polisliği bırakması karşılığında tüm servetin ve işlerin başına geçmesini teklif eder.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ancak Mahir, üstlerinin radarındadır. Emniyet müdürleri ile yenilecek yemeğe Canfeza ile katılan Mahir'i kariyeri adına güzel haberler beklemektedir.

BİR GECE MASALI 31. BÖLÜM FRAGMAN

Bayıldığı sırada gördüğü rüya Canfeza'yı derinden etkilerken yüreğini gelecek günlerin kaygısı sarar. Haksız da değildir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Sinsi bir tehlike etraflarında dolaşırken eve Canfeza adına gizemli bir paket gelir.Geçen günlerin muhasebesini yapan Mahir, Canfeza'yı ailesiyle kendisi arasında çok fazla bıraktığını fark etmiştir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Canfeza için iki ailenin de katılacağı bir doğum günü hazırlar.atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı Salı akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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