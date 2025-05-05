ATV canlı yayın! 5 Mayıs 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3. Kez baba olma hazırlığı yapıyordu. 18 Nisan'da kaybolan Kerem Yiğit nerede?

9 aylık hamile sevgilisini bırakıp ortadan kaybolan Kerem Yiğit'in beraberlik yaşadığı çocuklarının annesinin babası konuştu.

Gözyaşlarıyla aradığı annesinin hayatta olduğunu öğrendi. Yayının ardından yakınlarına ulaştı.

8 aylık hamile olan Berna Hanım, annesini aramak için canlı yayına gelmişti, yayının ardından annesi kardeşini aradı. Evde mutsuz olduğu için gittiğini geri dönmeyeceğini söylediği iletildi.

Kaybının 10. Gününde bulundu, annesi ile buluştu. Yuvaya dönmek için biraz zaman istedi.

24 yaşındaki Damla Çelik yayının ardından kısa sürede bulundu. Damla hayatında yaşadığı problemlerden kaçtığını söyledi ve ailesinden eve dönmek için kısa süre zaman istedi.

17 yaşında kucağında 4 aylık bebeği ile geldi. Annesinden evladına yuvaya dön çağrısı...

Yayının ardından Emriye Baş'ın mücadelesi devam etti. Kızını eve dönmesi konusunda ikna edemedi. 17 yaşındaki kız, çocuğunun babasıyla stüdyodan ayrıldı.

6 ve 4 yaşlarındaki çocukları ile birlikte kayboldu. Zeynep Ataş'tan 20 gündür haber yok.

30 yaşındaki Zeynep Ataş, 2 çocuğuyla Mersin'den 13 Nisan'da kayboldu. Anlatılana göre genç kadının eşiyle arasındaki tek sorun kadınlar matinesine gidememesiydi.