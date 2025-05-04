Sustalı Ceylan’da Ceylan yaptığı yardımla yüreklere dokundu

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sustalı Ceylan, dün beşinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Ceylan, ilk kuryelik görevini başarıyla tamamlayarak Bekri'ye güvenilirliğini kanıtladı. Ancak Ferhat, bu işin Ceylan'a göre olmadığını yinelemekten geri durmadı.

Bu sırada Yusuf'un taburcu olacağı haberinin sevincini yaşayan Ceylan, aynı tedaviyi gören başka bir çocuğun ailesine gizlice para yardımı yaparak yüreklere dokundu.

Bekri, Ferhat'a yıllar içinde bu düzeni nasıl kurduğunu anlatırken, "Hayalet"i bulmasını istedi.

Bu gizemli figür, Ferhat'ın geçmişindeki büyük bir yarayı da açığa çıkardı: Bekri'nin peşinde olduğu kişi, Ferhat'ın yıllar önce kaybettiği kardeşi olabilir miydi? Bekri'ye gelen bir ses kaydı ise tüm dengeleri sarstı. Kayıtta, kimliği belirsiz biri, "Elindeki her şeyi alacağım," diyerek tehditte bulunuyordu.

Diğer yandan Ferhat, Necmi'yi böbreğini Yusuf'a vermesi için tehdit etti. Mecbur kalan Necmi, kabul etti. Ancak evde sular durulmuyordu. Ceylan'ın kapısını çalan Necmi, artık geri adım atmıyordu. Para verilmezse boşanacağını, hatta Ceylan'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek Yusuf'u çocuk esirgeme kurumuna vereceğini öne sürdü.

Kaynak: ATV