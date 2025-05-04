Efsane geri döndü! "Kim Milyoner Olmak İster" bu akşam atv'de
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.
atv'nin vazgeçilmez yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni sezonuyla geri döndü!
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla, bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak olan yarışma, yine bilgisine güvenen yarışmacıların büyük ödül için ter döktüğü anlara sahne olacak.
Program, heyecan verici soruları, yüksek para ödülleri ile izleyicilere bilgi dolu dakikalar yaşatmayı sürdürecek.
En yüksen para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği 'Kim Milyoner Olmak İster' yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.
1 MİLYON VE 5 MİLYON KAZANAN KİŞİLER
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında bugüne dek sadece birkaç yarışmacı en büyük ödüle ulaşmayı başardı.
Kim Milyoner Olmak İster'in eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı.
Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.
En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster? Pazar akşamları atv'de...
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