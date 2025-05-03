Sustalı Ceylan’da Ceylan Ferhat ile yakınlaşmaktan çekiniyor

Kaynak: ATV

Bekri'ye gelen bir ses kaydı ise tüm dengeleri sarstı. Kayıtta, kimliği belirsiz biri, "Elindeki her şeyi alacağım" diyerek tehditte bulunuyordu. Bekri'nin bir şeyler gizlediğinden şüphelenen Ferhat, kanıt ararken Bekri'ye yakalandı… Şimdi ne açıklama yapacak?

Diğer yandan Ferhat, Necmi'yi böbreğini Yusuf'a vermesi için tehdit etti. Mecbur kalan Necmi, kabul etti. Ancak evde sular durulmuyordu. Yusuf'un uyuduğu bir gece, Ceylan'ın kapısını çalan Necmi, artık geri adım atmıyordu.