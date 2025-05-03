Sustalı Ceylan'da Ceylan Ferhat ile yakınlaşmaktan çekiniyor
atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Sustalı Ceylan, dün beşinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sustalı Ceylan, genç yaşta zorla evlendirilmiş bir kadın olan Ceylan’ın hayata tutunma mücadelesini anlatıyor.
Hem gerilim hem de duygusal sahneleriyle çok konuşulan bölümde; Ceylan, ilk kuryelik görevini başarıyla tamamlayarak Bekri'ye güvenilirliğini kanıtladı. Ancak Ferhat, bu işin Ceylan'a göre olmadığını yinelemekten geri durmadı.
Bu sırada Yusuf'un taburcu olacağı haberinin sevincini yaşayan Ceylan, aynı tedaviyi gören başka bir çocuğun ailesine gizlice para yardımı yaparak yüreklere dokundu.
Bekri, Ferhat'a yıllar içinde bu düzeni nasıl kurduğunu anlatırken, "Hayalet"i bulmasını istedi. Bu gizemli figür, Ferhat'ın geçmişindeki büyük bir yarayı da açığa çıkardı: Bekri'nin peşinde olduğu kişi, Ferhat'ın yıllar önce kaybettiği kardeşi olabilir miydi?
Bekri'ye gelen bir ses kaydı ise tüm dengeleri sarstı. Kayıtta, kimliği belirsiz biri, "Elindeki her şeyi alacağım" diyerek tehditte bulunuyordu. Bekri'nin bir şeyler gizlediğinden şüphelenen Ferhat, kanıt ararken Bekri'ye yakalandı… Şimdi ne açıklama yapacak?
Diğer yandan Ferhat, Necmi'yi böbreğini Yusuf'a vermesi için tehdit etti. Mecbur kalan Necmi, kabul etti. Ancak evde sular durulmuyordu. Yusuf'un uyuduğu bir gece, Ceylan'ın kapısını çalan Necmi, artık geri adım atmıyordu.
Para verilmezse boşanacağını, hatta Ceylan'ın kendisini tehdit ettiğini söyleyerek Yusuf'u çocuk esirgeme kurumuna vereceğini öne sürdü.
Tüm bu yaşananların ardından Ceylan, Ferhat'a minnettar olduğunu dile getirdi ama bir yandan da oğlunun ona bu kadar bağlanmasından rahatsızlık duyduğunu itiraf etti.
Sustalı Ceylan, güçlü hikayesi ve duygusal sahneleriyle Cuma akşamları saat 20.00'de atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Görsel algınızı zorlayacak optik illüzyon testi: Bu filin kaç bacağı var?
- Kedilere asla verilmemesi gereken zararlı yiyecekler: Bu gıdaları uzak tutun!
- Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
- Dacia Mayıs 2025 fiyat listesi açıklandı: Sandero Stepway ve Jogger ne kadar oldu?
- 1 milyon TL konut kredisinin 7 yıl vadeli geri ödemesi belli oldu
- 2025 yaz tatili ne zaman? Okullar erken kapanacak mı? Bakan Tekin açıkladı
- e-YDS 2025/6 ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! 3 Mayıs hava durumu
- Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!
- Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar
- Green Card sonuçları açıklandı mı? 2025 DV LOTTERY ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI
- BMW Mayıs 2025 fiyat listesi açıklandı! BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serisi fiyatları ne kadar oldu?