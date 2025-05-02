Kim Milyoner Olmak İster 4 Mayıs Pazar akşamı atv ekranlarında
atv'in uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Son bölümü yeni yıl öncesi ekranlara gelen yarışma, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla kaldığı yerden devam edecek.
atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.
MİLYONER BAŞLIYOR!
Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı yarışmanın 1142. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster, 4 Mayıs 2025 Pazar akşamı saat 20.00'da atv ekranlarında!
1 MİLYON VE 5 MİLYON KAZANAN KİŞİLER
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında bugüne dek sadece birkaç yarışmacı en büyük ödüle ulaşmayı başardı.
Kim Milyoner Olmak İster'in eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Green Card sonuçları açıklandı mı? 2025 DV LOTTERY ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI
- BMW Mayıs 2025 fiyat listesi açıklandı! BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serisi fiyatları ne kadar oldu?
- YKS ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2025: ÖSYM TYT - AYT - YDT ne zaman gerçekleşecek?
- Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başladı! Başvuru şartları, tercih süreci ve kadro dağılımları belli oldu
- 2 Mayıs 2025 Cuma hutbesi konusu belli oldu! İşte Cuma hutbesi tam metni
- Kuvvetli yağış ve fırtına alarmı! 16 il için sarı kodlu uyarı verildi: Meteoroloji 2 Mayıs hava durumu
- Optik illüzyon: Beyninizin hangi yönü daha aktif? Kuğu mu sincap mı gördünüz?
- Hangi saç kesimi yüzünüze en çok yakışır? İşte yüz şeklinize uygun doğru saç kesim modelleri
- Mühendislik harikası yapılar: Dünyanın en etkileyici 17 mega projesi
- ÜNİDES 4. Dönem başvuru sonuç ekranı 2025 | ÜNİDES sonuçları nereden öğrenilir? Öğrencilere hibe desteği ne kadar?
- Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç olacak? 2025 TÜİK iş yeri, konut, dükkan kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
- Askerlik yol parası nereden alınır? MSB askerlik yol parası ne zaman yatacak?