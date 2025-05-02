Kim Milyoner Olmak İster 4 Mayıs Pazar akşamı atv ekranlarında

Kaynak: ATV

1 MİLYON VE 5 MİLYON KAZANAN KİŞİLER

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında bugüne dek sadece birkaç yarışmacı en büyük ödüle ulaşmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'in eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.