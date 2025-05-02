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Kim Milyoner Olmak İster 4 Mayıs Pazar akşamı atv ekranlarında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.05.2025 16:08 Güncelleme: 02.05.2025 16:09
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Kim Milyoner Olmak İster 4 Mayıs Pazar akşamı atv ekranlarında

atv'in uzun soluklu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni sezonuyla izleyicilerle buluşuyor. Son bölümü yeni yıl öncesi ekranlara gelen yarışma, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla kaldığı yerden devam edecek.

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

MİLYONER BAŞLIYOR!

Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı yarışmanın 1142. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ SEZON FRAGMANI

Kaynak: ATVKaynak: ATV

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster, 4 Mayıs 2025 Pazar akşamı saat 20.00'da atv ekranlarında!

Kaynak: ATVKaynak: ATV

1 MİLYON VE 5 MİLYON KAZANAN KİŞİLER

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında bugüne dek sadece birkaç yarışmacı en büyük ödüle ulaşmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'in eski en büyük ödülü olan 1 milyonu 2019 yılında Arda Ayten, 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazandı. Milyoner'de şu anki büyük ödül olan 5 milyon TL'yi 2024 yılında Berk Göktaş isimli yarışmacı kazandı.

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