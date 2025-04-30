Tüm kişiler kategorisinde en çok izlenen Esra Erol’da!
atv, 29 Nisan Salı günü yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde ilk sıraya adını yazdırdı.
atv, 29 Nisan Salı günü yayınladığı dizi ve programlarla büyük bir başarıya imza attı
Esra Erol'da günün birincisi!
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %5,40 izlenme oranı ve %27,24 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.