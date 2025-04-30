Müge Anlı ATV canlı izle! 30 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

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Kaynak: ATV

DÜN NELER YAŞANDI?

Önder Koca bulundu.

Gözüyaşlı anneye müjde verildi. Almanya'dan Türkiye'ye gelip kaybolan 33 yaşındaki 3 çocuk babası oğlu kısa sürede bulundu.

Bayram Akçay'ın akrabasından çarpıcı açıklamalar...

Mehmet Çetin'in şüpheli kaybında eşi Derya Kor'la iddiaların yöneldiği Bayram Akçay arasında ne olduğu, yaptıkları telefon görüşmelerinin bir türlü açıklanamayışı akıllarda büyük bir soru işaretiydi. Hamdi Kul bildiklerini ekibe anlattı.

Hasan Basri cinayetindeki katil zanlısının kardeşi konuştu. ''Ağabeyim tehdit ve şantaj ile suçu üstlendi''

Cinayete kurban gittiği düşünülen Mehmet Çetin'in hayat sigortası yaptırıp kendisini tek lehtar olarak gösteren Tarkan Gürakan'ın azmettirdiği cinayet yayında gündeme gelmişti. Tarkan Gürakan'ın tetikciliğini yapan ve Mehmet Çetin üzerine alınan arabaları kullanan Mustafa Kaya'nın kız kardeşi konuştu.