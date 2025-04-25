Can Borcu yeni bölüm: Aşk zorlu bir sınav!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yeni bölümüyle atv'de.

17.Bölüm Özeti:

Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür. Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak.

Kaynak: ATV