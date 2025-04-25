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Can Borcu yeni bölüm: Aşk zorlu bir sınav!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.04.2025 12:18
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Can Borcu yeni bölüm: Aşk zorlu bir sınav!

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugat gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Can Borcu dizisinin yeni bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte sevilen dizinin 17. bölümüne dair ipuçları...

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yeni bölümüyle atv'de.

17.Bölüm Özeti:

Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür. Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır. Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Doğa, Defne ve Rüzgar arasındaki gerilim giderek büyür ve sonunda herkesi içine çeken bir krize dönüşür. Ateş'in de dahil olmasıyla ortalık karışır. Kaosun sonunda ise Doğa, herkesi şoke eden bir hamle yapar.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Öte yandan Ferit'in halüsinasyonları artık tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Yasemin bu tehlikenin farkında değildir. Ancak Çınar, Ferit'in Sude'ye yaptıklarını öğrenir ve Yasemin'i korumak için harekete geçer.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yasemin'in gerçeği bilmediğini düşünen Çınar, aslında onun çoktan her şeyi öğrendiğinden habersizdir. Yasemin, Ferit ve Emel'in sonunu getirmeye bir adım daha yaklaşmıştır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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