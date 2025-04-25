Kardelenler final bölümü: Fatoş Koray'la ilgili gerçekleri öğrenir!
Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu gibi isimlerin başrolünde olduğu Kardelenler dizisi final bölümüyle 27 Nisan Pazar akşamı atv ekranlarında...
Final bölümüyle son kez izleyicilerle buluşacak olan Kardelenler dizisinin 10. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı.
10.Bölüm:
"SEN GİTME, BEN ÇOCUK KALAYIM…"
Arif'in Koray yüzünden yaralanması ve beraberinde gelişinde olaylar, Korkmaz ailesi için yeni bir mücadelenin başlangıcı olur.
Gülcan ile Fatoş, karşılarına çıkan fırsatla geleceklerini güvence altına almak isterken; Kahraman ile Raci, anneleri Hicran'a beklenmedik bir sürpriz yaparlar.
Yankı, Aysel ile barışmak için komik bir durumun içine düşer.
Koray'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Fatoş, hiç ummadığı bir durumla karşılaşırken, Korkmaz ailesi yaşanan tüm acılara ve zorluklara rağmen yine bir aradadır.
Kardelenler, 27 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.
Yapım: NGM
Yapımcı: Nazlı Heptürk
Yönetmen: Serkan Birinci
Senaryo: Gül Abus Semerci
Oyuncular: Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).
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