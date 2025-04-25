atv Müge Anlı canlı izle! 25 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Günler önce 34 plakalı beyaz bir araca binerek ortadan kaybolan 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Fatma Kale, Müge Anlı'da bulundu. Eşinin kendisini aldattıktan sonra aile evine sığındığını söyleyen Fatma Kale, anne ve babasının baskıları sonucu sığınma evine kaçtığını anlattı.

10 yıl önce şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in kaybında şüpheler artıyor. Ölmeden üzerine hayat sigortası yapılan Mehmet Çetin'in şüphe çeken arkadaşı Bayram'a 1 milyon TL'si olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce arkadaşı Bayram ile bıçaklı bir kavga yaşadığı ortaya çıktı. Bıçaklı kavgaya şahit olan Kıymet Hanım, olay günü yaşanılanları canlı bir şekilde anlattı.

Dün sabah Eskibeşevler mahallesinden kaybolan 4 yaşındaki Umut Topalkara, kendi evlerindeki yatağın altında bulundu. Müge Anlı güzel haberi seyircilerle paylaştı.