Kuruluş Osman'da aksiyon sahnelerinin ustası Raiim Muradov konuştu
Yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği, proje tasarımı ve yapımcılığı Mehmet Bozdağ’a ait olan atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her bölümüyle izleyicilere nefes kesen aksiyon sahneleri sunmaya devam ediyor.
Bu sahnelerin arkasında ise büyük bir emek, disiplinli bir hazırlık süreci ve profesyonel bir ekip var. 11 yıldır Bozdağ Film'de aksiyon koreografi eğitmeni görev yapan Raiim Muradov, Kuruluş Osman setindeki aksiyon sahnelerinin perde arkasına dair merak edilenleri anlattı.
Kuruluş Osman setinde aksiyon sahnelerine oyuncuları nasıl hazırlıyorsunuz?
📌 Merhaba, ismim Raiim Muradov. Yaklaşık 11 senedir Bozdağ Film yapımda koreografi eğitmeni olarak çalışıyorum. Yazın sete çıkmadan birkaç ay önce oyuncularla birlikte aksiyon kampına giriyoruz. Bu kamplarda tüm oyuncular hem dövüş koreografisi hem de atlı koreografi çalışıyor. Aynı zamanda aksiyon ekibiyle de kaynaşarak sahnelere çok daha uyumlu bir şekilde hazırlanıyorlar.
Aksiyon sahneleri öncesinde çekilen planlar ne zaman hazırlanıyor?
📌 Sete çıktığımızda, senaryo geldikten sonra aksiyon sahneleri masaya yatırılıyor. Genel yönetmenimizle birlikte istişare ederek sahneleri tasarlıyoruz. Ardından koreografi ekibiyle sahnelerin provaları yapılıyor. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra da oyuncu arkadaşlarımızla tekrar prova yapılıyor ve sahneleri çekmeye hazır hale geliyoruz.
Kadın oyuncuların aksiyon sahnelerine olan tepkisi nasıl?
📌 Kadın oyuncularımız da en az erkek oyuncular kadar istekli ve motive. Fiziksel olarak kendilerini zorlamayı seviyorlar. Aksiyon sahnelerinde yer alırken gerçekten çok mutlu oluyorlar. Gerçekçi sahneler onları motive ediyor, kendilerini o döneme ait bir savaşçı gibi hissediyorlar.
Oyunculardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?
📌 Genellikle oyuncularımız çok heyecanlı ve memnun. Tabi senaryo gereği bazen uzun ve yoğun savaş sahneleri olabiliyor, bu da onları fiziksel olarak yorabiliyor. Ancak buna rağmen motivasyonları yüksek oluyor. O sahnelerin gerçekçiliği, onlara tarihi bir atmosferi yaşatıyor ve bu da onları memnun ediyor.
Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu dizinin başrolünde Osman Bey karakteri ile başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor.
Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba ATV'de ekrana gelmeye devam edecek.
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