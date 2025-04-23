Kuruluş Osman’da aksiyon sahnelerinin ustası Raiim Muradov konuştu

Kaynak: ATV



Oyunculardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz?

📌 Genellikle oyuncularımız çok heyecanlı ve memnun. Tabi senaryo gereği bazen uzun ve yoğun savaş sahneleri olabiliyor, bu da onları fiziksel olarak yorabiliyor. Ancak buna rağmen motivasyonları yüksek oluyor. O sahnelerin gerçekçiliği, onlara tarihi bir atmosferi yaşatıyor ve bu da onları memnun ediyor.

Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu dizinin başrolünde Osman Bey karakteri ile başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alıyor.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba ATV'de ekrana gelmeye devam edecek.