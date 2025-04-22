ATV Müge Anlı canlı yayın! 22 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ece Gürel'in otopsi raporu tamamlandı.

Ece Gürel'den bir iz bulmak için 4 gün boyunca belgrad ormanı didik didik aranmıştı. Kaybolduğu ormanda 4 gün sonra bulundu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otopsi raporunda ölüm nedeni soğuğa maruz kalma olduğu öğrenildi.

Kaybının 16. Gününde acı haber geldi. Yusuf Bektaş dere yatağında ölü bulundu.

3 Nisan Perşembe günü annesinin Antalya Kepez baraj mahallesindeki evinden çıkıp kayıplara karıştı 35 yaşındaki Yusuf Bektaş. Yusuf Bektaş'ın ölü bulunduğu nokta annesinin evine 5 km uzaklıktaydı. Cenazesini dere yatağında bulan kişi konuştu.

21 yıldır arıyordu, Müge Anlı 5 dakikada buldu. Mucizevi kavuşmalar, tamamlanan hikayeler...

Annesi Zöhre Doğanlar'ı aramak için canlı yayına gelen Emine Hanım'a 5 dakika içinde müjdeli haber verildi. 21 yıldır aradığı annesi bulundu ve canlı yayına bağlandı.

Olay günü 2 arkadaşın kavgasını gören tanık konuştu. ''Mehmet, Bayram'a bıçak çekti''

Mehmet Çetin'in kaybolduğu gün kavgaya tanık olan görgü şahidi konuştu. Arkadaşı Bayram Aktaş bir bıçak çekme olayından bahsetmişti. Kıymet İmtaş ise, iki arkadaşın kavga ettiğini, Bayram'ın anlattığı gibi olayın olmadığını söyledi.