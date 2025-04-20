Yeni bölüm nefes kesecek! Kardelenler’de Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

Kaynak: ATV