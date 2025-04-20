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Yeni bölüm nefes kesecek! Kardelenler'de Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.04.2025 11:48
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Yeni bölüm nefes kesecek! Kardelenler’de Arif öğrendiği gerçekle sarsılıyor

atv'nin sevilen dizisi Kardelenler, bu akşam 9. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde; Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

Barış Falay, Edip Tepeli, Ahu Yağtu, Uğur Uzunel gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolünde olduğu Kardelenler dizisinin bu hafta da nefes kesecek.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Hicran'ın gözü önünde yaralanan Kahraman, apar topar hastaneye götürülürken; Ferit okulda bir çifte standarda daha şahit olur.

KARDELENLER 9.BÖLÜM FRAGMANI

Gülcan, şöhret rüzgarına kendini kaptırmışken, Gündoğan Koleji'nde güven ve sadakatin sınandığı bir ortam hakimdir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Koray, Rüya'ya karşı büyük bir darbe vururken; Rüya umulmadık bir yere sığınır. Leo'nun Ferit'ten intikam almak istemesi, Yankı ile Aysel'in arasında iplerin gerilmesine neden olur.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yeni bir iş bulan Arif, büyük umutlar içindeyken, öğrendiği birtakım gerçeklerle derinden sarsılır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

OYUNCU KADROSU

Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif), Uğur Uzunel (Çınar), Nur Yazar (Gülcan), Ece Yaşar (Fatoş), Haktan Zavlak (Yankı), Zeynep Atılgan (Aysel) ve Mehmet Fatih Obuz (Ferit).

Yeni bölüm Pazar 20.00'de atv'de

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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