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Ödül töreninde atv rüzgarı! Geceye damgasını vurdu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.04.2025 10:12 Güncelleme: 20.04.2025 10:16
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Ödül töreninde atv rüzgarı! Geceye damgasını vurdu...

Dizilerden gündüz kuşağı programlarına kadar yayınladığı içeriklerle her zaman bir adım önde olmayı başaran atv, başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Ayaklı Gazete Ödülleri gecesinde üç farklı dalda ödüle layık görülen atv, geceye damgasını vurdu.

Televizyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, bu yıl 11. kez düzenlendi. Önceki akşam gerçekleştirilen görkemli ödül töreni, televizyon ve magazin dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Ayaklı Gazete'nin ortakları Ufuk Özcan, Nur Saruhanoğulları ve Yüksel Yavuz'un ev sahipliği yaptığı gecede Duru da sahne alarak, misafirleri coşturdu. Ödül töreninde bu yılda kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı.

Sabah'ın haberine göre; Gecede ayrıca Ufuk Bayraktar, Elif Buse Doğan, LVbel C5, M Lisa, İsmail Özkan, Cansel Elçin, Tolgahan Sayışman ödül alan isimler arasında yer aldı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Esra Erol teşekkür konuşmasında, "Aile yapısında bir çözülme olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "21'inci yüzyıl teşhir topluluğu olarak yorumlanıyor. Sosyal bir problem var ama çözülemeyecek şey değiller. Önemli akademisyenler bir araya geldiğinde bu toplumun değişimi mümkündür. Kendini hep var eden toplumuzdur" yanıtını verdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SAYIŞMAN AÇIK KAPI BIRAKTI

Tolgahan Sayışman ise, "Türkiye'nin en yakışıklı erkeği listesinde varsınız?" sorusuna, "Bununla ilgili kendimi övmem doğru olmaz. Herkesin beğendiği gönlünde ayrı yere sahip olan insanlar farklıdır" yanıtını verdi.

Yaz aylarıyla ilgili oyuncu, "Özellikle uzun zamandır ailece tatil yapıyor gibiyiz. Çocuk ve aile gezmek istiyor. Ticari hayatım var, ikisini dengelemeye çalışıyorum" dedi.

Kaynak: SABAHKaynak: SABAH

Sayışman, "Yeniden baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kısmet. Net bir cevap veremiyorum. İsteyen herkese nasip olsun. Çok kolay değil, insanı yoruyor. Eşimi çok yordu. Ona sorduğunuzda, 'Yok' diyor ama ben açık kapı bırakıyorum" diye cevap verdi.

Geceye eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile birlikte katılan Cansel Elçin de, baba olduktan sonra hayatının daha güzel ilerlediğini evlat sahibi olmanın verdiği mutluluktan bahsetti. Elçin, ayrıca giydiği takım elbisesinin arkasındaki 'Je t'aime' yazısı ile dikkat çekti.

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