Ödül töreninde atv rüzgarı! Geceye damgasını vurdu...

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SAYIŞMAN AÇIK KAPI BIRAKTI

Tolgahan Sayışman ise, "Türkiye'nin en yakışıklı erkeği listesinde varsınız?" sorusuna, "Bununla ilgili kendimi övmem doğru olmaz. Herkesin beğendiği gönlünde ayrı yere sahip olan insanlar farklıdır" yanıtını verdi.

Yaz aylarıyla ilgili oyuncu, "Özellikle uzun zamandır ailece tatil yapıyor gibiyiz. Çocuk ve aile gezmek istiyor. Ticari hayatım var, ikisini dengelemeye çalışıyorum" dedi.