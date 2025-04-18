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Can Borcu'nda aşkın gücü engel tanımaz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.04.2025 11:33 Güncelleme: 18.04.2025 11:33
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Can Borcu’nda aşkın gücü engel tanımaz!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen 'Can Borcu' 19 Nisan Cumartesi akşamı yeni bölümüyle atv ekranlarında!

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay gibi oyuncuların başrolünde olduğu Can Burcu dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta!

16.Bölüm Özeti:

Handan ve Mehmet büyük bir çıkmazın içindedir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Doğa'nın hayatı risk altındadır ve onu kurtarmanın bedeli ağırdır. Emel, çocuklar üzerinden Handan ve Mehmet'i sınamaktadır.

CAN BORCU 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Ancak Mehmet, Emel'in kötülüklerine boyun eğmeyecektir.Handan'a kendisine güvenmesini söyler ve her şeyi çözeceğine söz verir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Bu süreç yalnızca Handan ve Mehmet'i değil, Çınar ve Yasemin'i de derinden etkiler. İkiliyi karşı karşıya getiren bu durum, en çok Ferit'in işine yarar.Tüm belalardan kurtulduklarında ise Çınar, Ferit'in yeni bir kötülüğünü öğrenir.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yasemin'in tehlikede olduğunu düşünen Çınar, ona her şeyi anlatmaya karar verir.

Ancak önce Yasemin'e ulaşması gerekmektedir. Ferit ise bunu engellemek için harekete geçer.Öte yandan Handan ve Mehmet, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen, duygusal yakınlıklarının ilk ciddi adımlarını atmak üzeredir. Ancak onların önünde de aşmaları gereken başka bir engel vardır.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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