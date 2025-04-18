Can Borcu’nda aşkın gücü engel tanımaz!

Yasemin'in tehlikede olduğunu düşünen Çınar, ona her şeyi anlatmaya karar verir.

Ancak önce Yasemin'e ulaşması gerekmektedir. Ferit ise bunu engellemek için harekete geçer.Öte yandan Handan ve Mehmet, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen, duygusal yakınlıklarının ilk ciddi adımlarını atmak üzeredir. Ancak onların önünde de aşmaları gereken başka bir engel vardır.

Kaynak: ATV