atv canlı yayın! 17 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

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10 yıldır ulaşılamayan bir adam ve cinayet şüphesi ''Tüm soruların cevabı Mehmet Çetin'in arkadaşında''

Mehmet Çetin 32 yaşındayken 17 Ekim 2015'te Isparta'dan şüpheli şekilde kayboldu. Yakınları 10 yıldır izine rastlanmayan talihsiz adamın öldürüldüğünü düşünüyor.

Arkadaşının kimlik değiştirip kaçtığını mı söyledi? ''Mehmet bana bıçak çekti, küfretti''

Isparta'dan şüpheli şekilde kaybolan Mehmet Çetin'in kaybından şüphelenilen çocukluk arkadaşı Bayram Bey canlı yayında. Mehmet'le kaybolmadan önce görüştüğünü, Mehmet'in psikolojik sorunları olduğunu söyledi kaybıyla bir alakası olmadığını söyledi.

Terliğinin bulunduğu kanal ve çevresinde iz arandı. Kayıp Cumali Timi için arama seferberliği...

Ortadan kayboldu, sulama kanalında terliği bulundu. 7 yaşındaki Cumali Timi için karadan, sudan ve havadan arama çalışmaları başlatıldı. Kaybının 5. Gününde küçük çocuktan bir iz aranıyor.

İki sevgili sil baştan diyecek mi?

İkinci baharını yaşamak isterken hayalleri suya düşen Nevzat Coşkun, altınları ve parasını kaptırdığı sevgilisi Meryem Yalvaç ile yeniden barışmayı umuyordu. Birlikte yemeğe çıkan çift son kez konuştu.