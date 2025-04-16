Sustalı Ceylan'ın başrolü Burak Yörük: "Sustalı Ceylan güçlü bir kadın hikayesi"
atv ekranlarının sevilen yeni dizisi Sustalı Ceylan'da 'Ferhat Kanturalı' karakterine hayat veren Burak Yörük, diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Cuma akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni dizisi Sustalı Ceylan'da karanlık bir dünyanın içinde kendi yolunu arayan, mücadeleci bir adamı canlandıran Burak Yörük, karakteri ve dizide yaşananlarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Ferhat karakterinin duygusal derinliğini izleyiciye hissettirmek için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini anlattı.
"Sustalı Ceylan, güçlü bir kadın hikayesi"
Dizinin merkezinde etkileyici bir kadın hikayesinin yer aldığını vurgulayan Yörük, "Sustalı Ceylan çok gerçek ve güçlü bir kadın hikayesi. Daha ilk sahneden itibaren onun mücadelesine empatiyle yaklaşıyorsunuz. Ferhat'la arasında zamanla büyüyen naif bağ ise izleyiciyi derinden etkileyecek. Her hafta tempolu, aksiyon dolu ve duygu yüklü bir hikâye izleyiciyle buluşacak. Bunun sözünü verebilirim." diye konuştu.
"Gerçek hikayeleri dinledim"
Karakterin psikolojik derinliğini yakalayabilmek için birçok araştırma yaptığını da belirten oyuncu, "Ferhat'ın iç çatışmalarını ve bu dünyadaki yerini en gerçekçi şekilde yansıtmak istedim. Bu nedenle benzer karakterlerin yaşadıklarını inceledim, gerçek hikâyeleri dinledim" ifadelerini kullandı.
"Her kadın içindeki gücü keşfetmeli!"
Burak Yörük, kadınların gücü ve Sustalı Ceylan'da izlediği kadın mücadelesiyle ilgili de "Kadınlar güçlü, dayanıklı varlıklar… Her zaman fiziksel olmak zorunda değil. Her kadın içindeki gücü keşfetmeli. Cesaretli ve mücadeleci olmaları konusunda umarım bu hikâye buna vesile olur. Korkmayın, yalnız değilsiniz!" diyerek kadın izleyicilerinin arkasında olduğunu vurguladı.
Başrollerini Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan'ın paylaştığı, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği Sustalı Ceylan,
merakla beklenen yeni bölümüyle Cuma akşamı atv'de
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