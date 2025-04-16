Sustalı Ceylan'ın başrolü Burak Yörük: "Sustalı Ceylan güçlü bir kadın hikayesi"

Kaynak: ATV

"Sustalı Ceylan, güçlü bir kadın hikayesi"

Dizinin merkezinde etkileyici bir kadın hikayesinin yer aldığını vurgulayan Yörük, "Sustalı Ceylan çok gerçek ve güçlü bir kadın hikayesi. Daha ilk sahneden itibaren onun mücadelesine empatiyle yaklaşıyorsunuz. Ferhat'la arasında zamanla büyüyen naif bağ ise izleyiciyi derinden etkileyecek. Her hafta tempolu, aksiyon dolu ve duygu yüklü bir hikâye izleyiciyle buluşacak. Bunun sözünü verebilirim." diye konuştu.