Tüm kişiler kategorisinde en çok izlenen Esra Erol’da!

atv ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, 15 Nisan Salı günü yayınlanan bölümüyle yine reytinglerin zirvesine yerleşti. Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu. Esra Erol'da günün birincisi!

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,63 izlenme oranı ve %32,47 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

Kaynak: ATV

Kaynak: ATV