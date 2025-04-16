ATV Müge Anlı canlı yayın! 16 Nisan 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Cumali Timi'yi arama çalışmalarında 5'nci gün / ATV

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Terliğin bulunduğu sulama kanalında bir iz arandı. Dalgıç polisler eşliğinde arama çalışması...

Adana Karataş'a bağlı bahçe köyünden kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi için yapılan arama çalışmalarını Müge Anlı ekrana getirmişti. Cumali Tim'in kaybolduğu köyün muhtarı da konuştu. 'Bu kanala çok kişi düştü' dedi.

6 yaşındaydı, öldürüldü, çuvalın içinde bulundu. 4 aile üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 akraba için yolun sonu. Küçük kızın cenazesi bulunduğunda yeni öldürüldüğü değerlendiriliyordu ve şüphe cinayeti aile içinden biri ya da birilerinin işlediği yönündeydi. Cinayetin üzerinden 11 yıl geçti. Şanlıurfa JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

İki kayıp birden bulundu.

2 Mart Çarşamba günü Kırıkkale'den erkek arkadaşı Ali Rıza ile birlikte kaybolmuştu. Yayının ardından bir kafede işe girdikleri ortaya çıktı ve ailelerini aradılar. Elif Koç, 17 Mart'ta markete gideceğini söyleyerek Konya'dan kaybolan 17 yaşındaki kızı Sudenaz'ı aramak için gelmişti. Sudenaz kaybının 28. Gününde bulundu ve devlet korumasına alındı.

Kaybının 12. Gününde Müge Anlı'da bulundu. Canlı yayında 22 yıllık eşinin karşısında...

Bayram Şeker, eşi Songül Şeker'i aramak için gelmişti. 4 Nisan'da kaybolan 22 yıllık eşine seslenen Bayram Şeker'e müjdeli haber verildi. Eşi Songül canlı yayına geldi. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçtığını söyledi.