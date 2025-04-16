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Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'dan duygusal performans

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.04.2025 11:55
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Can Borcu’nun Mehmet’i Bülent İnal’dan duygusal performans

atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Can Borcu, 16. bölümüyle izleyiciye unutulmaz bir an yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde başrol oyuncusu Bülent İnal, 'Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım' türküsünü usta yorumuyla seslendirdi.

atv'nin beğeniyle izlenen dizisi Can Borcu, 16. bölümüyle izleyiciye unutulmaz bir an yaşatacak.

CAN BORCU'NA ÖZEL PERFORMANS

Dizinin yeni bölümünde başrol oyuncusu Bülent İnal, "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" türküsünü usta yorumuyla seslendirdi. Fragmanda da yer alan bu özel performans, yayınlanır yayınlanmaz izleyiciden tam not aldı.

CAN BORCU 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Mehmet karakterini canlandıran Bülent İnal'ın güçlü oyunculuğu ve duygusal yorumu, türküye bambaşka bir anlam kattı. Türkünün dokunaklı sözleriyle birleşen fragman izleyicilere duygu yüklü anlar yaşattı ve sosyal medyada büyük ses getirdi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

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