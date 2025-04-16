"Kuruluş Osman" Slovenya'da izleyicileriyle buluşacak

"Kuruluş Osman" yüz milyonlarca izleyiciye ulaşıyor

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.

Kaynak: ATV