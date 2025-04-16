"Kuruluş Osman" Slovenya'da izleyicileriyle buluşacak
atv ekranında yayınlanan altı sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Reyting rekortmeni dizi, şimdi de Slovenya’da yayına girmeye hazırlanıyor.
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor.
atv'nin uluslararası alanda büyük beğeni toplayan başarılı tarihi dizisi Kuruluş Osman, şimdi de Slovenya'da yayına girmeye hazırlanıyor.
Slovenyalı izleyiciler, tüm dünyada milyonların kalbini fetheden bu epik yolculuğa tanıklık etmek için gün sayıyor.
"Kuruluş Osman" yüz milyonlarca izleyiciye ulaşıyor
Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.
"Kuruluş Osman", atv Distribution tarafından lisanslanıyor ve yayınlandığı ülkelerde beğeniyle izlenirken reytingleri de alt üst ediyor.
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