Bir Gece Masalı’nda Mahir ve Canfeza Tehlikede!

Kaynak: ATV

29.Bölüm'de neler yaşandı?

Ozan'ın planı tutmadı. Canfeza'yı podyumdan zorla indiren Mahir, ona abisi ile Raşit'in bağlantısını anlatınca ikili sorunlarını Urfalı ve Şehrazat gibi çözerler.

Güçlerini birleştiren ikili Ozan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ferman ile Efsane'nin çocukları için yaptığı cinsiyet partisini Asaf Bey basar.