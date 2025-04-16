Bir Gece Masalı'nda Mahir ve Canfeza Tehlikede!
Geçtiğimiz akşam (15 Nisan Salı) atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.
Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.
29.Bölüm'de neler yaşandı?
Ozan'ın planı tutmadı. Canfeza'yı podyumdan zorla indiren Mahir, ona abisi ile Raşit'in bağlantısını anlatınca ikili sorunlarını Urfalı ve Şehrazat gibi çözerler.
Güçlerini birleştiren ikili Ozan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ferman ile Efsane'nin çocukları için yaptığı cinsiyet partisini Asaf Bey basar.
Mahir ve Canfeza sorunlarını birlikte aşarken ikili uzun zaman sonra ilk kez romantik anlar yaşarlar.
Defile sonrası Ozan ve annesinin tuhaflıklarını daha iyi anlayan Sare; Canfeza ile arasındaki buzları eritir. Vicdan azabı çeken Afet Hanım, Süreyya'dan yardım ister.
Sare'nin isteme gecesine imam getiren Ferman'ın niyeti ortaya çıktı. Herkes toplanmışken genç adam Efsane ile imam nikahı kıymak ister. O sırada Ozan'a evdeki güvenlik kamerasının görüntülerini kesildiği bilgisi gelir.
Şüphelenen Ozan, eve yola çıkar. Mahir ve Canfeza evde zorla tutulan Gökçe'yi kurtarmak ister. Ozan ise elinde silahla eve girer.
Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.
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